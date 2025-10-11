بيع 3 صقور بـ(428) ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

بيع أمس ثلاثة صقور اثنان من منغوليا وواحد طرح محلي بـ(428) ألف ريال، وذلك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، وسط منافسة قوية بين المزايدين، وتفاعل كبير من الحاضرين.
وكانت البداية مع الصقر المنغولي الأول حر فرخ بيع بمبلغ (90) ألف ريال، ثم عرض الصقر المنغولي الثاني حر قرناس وبيع بمبلغ (78) ألف ريال، وكان ختام الليلة مع فرخ شاهين طرح الليث، للطواريح عمر الخيري ومحمود البركاتي وحسن العباس، بدأت المزايدة عليه بـ (50) ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ (260) ألف ريال.
ويخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي منطقةً للصقور المنغولية، للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانةٍ مرموقةٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، لما تمتاز به من جودةٍ عالية.
وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور دولة منغوليا شرق آسيا، ولا سيما الصقر الحر المنغولي المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمُّل، إلى جانب تنوّع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته على تحمّل الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، مما يجعله من الأكثر طلبًا لدى الهواة والمحترفين