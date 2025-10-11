بيع 3 صقور بـ(428) ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

وكانت البداية مع الصقر المنغولي الأول حر فرخ بيع بمبلغ (90) ألف ريال، ثم عرض الصقر المنغولي الثاني حر قرناس وبيع بمبلغ (78) ألف ريال، وكان ختام الليلة مع فرخ شاهين طرح الليث، للطواريح عمر الخيري ومحمود البركاتي وحسن العباس، بدأت المزايدة عليه بـ (50) ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ (260) ألف ريال.