نائب مفتي المملكة: نحمد الله على بلوغ شهر الخيرات في ظل قيادة مخلصة ونعمٍ عظيمة

ودعا فضيلته إلى ضرورة تدبر قوله تعالى: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه)، وما ثبت في الصحيح فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة، من ريح المسك"، وفي لفظ: "يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي، وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها"، وما يمثله كل ذلك من رحمة الله عز وجل وتيسيره سبل تحصيل الأجر والوصول إلى رضوانه عز وجل.