مستشفى عفيف يعلن أوقات العمل خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

أعلن مستشفى محافظة عفيف العام، أوقات العمل بعياداته والمراكز والمجمعات الطبية المرتبطة به وزيارة المنومين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 م.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن العمل من الأحد إلى الخميس في كل من: العيادات الخارجية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومجمع عيادات طب الأسنان، ومركز اللياقة الطبية، سيكون من الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً، والعمل في بنك الدم سيكون من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة الواحدة صباحاً.
وأضاف أن موعد زيارة المرضى المنومين بالمستشفى سيكون متاحاً من الساعة 6:00 مساءً حتى العاشرة مساءً، في حين سيكون المركز الصحي المناوب للفترة المسائية هو مركز صحي غرب عفيف والعمل فيه من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة الثالثة صباحاً من الأحد حتى الخميس.