مستشفى عفيف يعلن أوقات العمل خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن العمل من الأحد إلى الخميس في كل من: العيادات الخارجية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومجمع عيادات طب الأسنان، ومركز اللياقة الطبية، سيكون من الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً، والعمل في بنك الدم سيكون من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة الواحدة صباحاً.