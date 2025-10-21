حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ مواطنًا تعرّض لوعكة صحية في عرض البحر

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة البحرية واتخاذ الاحتياطات الوقائية قبل الإبحار، مشددة على ضرورة التأكد من وجود صندوق الإسعافات الأولية على متن القوارب، استعدادًا لأي طارئ قد يحدث في عرض البحر.