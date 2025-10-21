حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ مواطنًا تعرّض لوعكة صحية في عرض البحر

قدّمت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة المساعدة لمواطنٍ تعرّض لوعكة صحية مفاجئة أثناء إبحاره في عرض البحر، حيث تم التعامل مع الحالة بسرعة ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح حرس الحدود أن الفرق المتخصصة بادرت بالاستجابة الفورية بعد تلقي البلاغ، وتمكنت من الوصول إلى الموقع وتقديم الإسعافات الأولية للمواطن قبل نقله بأمان إلى الميناء ومنه إلى المستشفى.
وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة البحرية واتخاذ الاحتياطات الوقائية قبل الإبحار، مشددة على ضرورة التأكد من وجود صندوق الإسعافات الأولية على متن القوارب، استعدادًا لأي طارئ قد يحدث في عرض البحر.
ويأتي هذا الحادث في إطار الجهود المستمرة لحرس الحدود في حماية الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية في الحالات الطارئة ضمن نطاق مسؤولياته البحرية، بما يعزز ثقافة السلامة والوعي بين مرتادي البحر.