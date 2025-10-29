مواطن يعفو عن قاتل والده بجازان لوجه الله ثم استجابة لشفاعة أمير المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطن ريان بن علي قلعب، ابن القتيل علي بن عبدالله قلعب، عقب تنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى، ثم استجابةً لشفاعة سمو أمير المنطقة، وذلك بحضور وكيل الإمارة رئيس لجنة إصلاح ذات البين، وليد بن سلطان الصنعاوي، وأعضاء اللجنة.