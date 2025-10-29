مواطن يعفو عن قاتل والده بجازان لوجه الله ثم استجابة لشفاعة أمير المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، المواطن ريان بن علي قلعب، ابن القتيل علي بن عبدالله قلعب، عقب تنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى، ثم استجابةً لشفاعة سمو أمير المنطقة، وذلك بحضور وكيل الإمارة رئيس لجنة إصلاح ذات البين، وليد بن سلطان الصنعاوي، وأعضاء اللجنة.
ونقل سموه لورثة القتيل شكر وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – مشيدًا بموقفهم الإنساني النبيل وتنازلهم عن القصاص.
وأكد سمو أمير المنطقة أن مثل هذه المواقف تُجسّد معاني التسامح والعفو، وتسهم في إطفاء نار الفتنة، وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن من يعفو ابتغاء وجه الله له الأجر العظيم والمثوبة من الله تعالى.
كما نوّه سموه بجهود لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة، ودورها البارز في تعزيز قيم الصلح ونشر روح التسامح.
من جانبه، عبّر المواطن ريان قلعب، نيابة عن أسرته، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله، وعلى مساعيه الخيّرة وجهوده في الإصلاح ودرء الخلافات وتحقيق الألفة بين أفراد المجتمع.