الملك وولي العهد يهنّئان رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيةَ تهنئة للرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.