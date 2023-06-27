الملك وولي العهد يهنّئان رئيس جيبوتي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيةَ تهنئة للرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيةَ تهنئة بهذه المناسبة للرئيس إسماعيل عمر جيله.
وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.