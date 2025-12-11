طقس نهاية الأسبوع ..الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من الرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، مع وجود فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.