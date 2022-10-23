"التجارة" تُنفِّذ أكثر من 36 ألف قراءة لرصد أسعار السلع والمنتجات في جميع المناطق

يأتي ذلك في إطار الجولات الرقابية التي تجاوز عددها 16 ألف جولة، شملت منافذ البيع والأسواق التجارية والمستودعات والمخازن؛ للوقوف على السلع والمنتجات، والتحقق من امتثال المنشآت بأنظمة الوزارة.