النائب العام يستقبل نظيره الصومالي ويبحث معه المجالات العدلية النيابية وسبل تطويرها

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الأخوية، كما استعرضا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية الصومال في المجالات العدلية النيابية، وسبل تطويرها في جميع المجالات لا سيما في مجال الجرائم العابرة للحدود.