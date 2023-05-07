النائب العام يستقبل نظيره الصومالي ويبحث معه المجالات العدلية النيابية وسبل تطويرها

التقى النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض اليوم، النائب العام للجمهورية الصومالية سليمان محمد محمود، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الأخوية، كما استعرضا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين المملكة وجمهورية الصومال في المجالات العدلية النيابية، وسبل تطويرها في جميع المجالات لا سيما في مجال الجرائم العابرة للحدود.
كما اطلع النائب العام الصومالي على عرض تعريفي عن النيابة العامة السعودية، وعن التطور التقني في معالجة الإجراءات القضائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة ومؤشرات الأداء الجزائي التقني، والمبادرات النوعية التي تتميز بها النيابة العامة في المملكة.
يُذكر أن النائب الصومالي وصل مساء الأمس إلى مطار الملك خالد بالرياض في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله النائب العام.