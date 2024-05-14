يحقق "68%" من الاكتفاء الذاتي.. صورة رقمية لـ"قطاع الدواجن بالمملكة" تبرزها "الزراعة"

وفي صورة رقمية لقطاع الدواجن بالمملكة، أوضحت الوزارة أن قطاع الدواجن في المملكة ينتج 1.3 مليون طن سنوياًّ من لحوم الدواجن؛ وفقًا لإحصائية عام 2023م، كما ينتج 453 ألف طن سنويًّا من بيض المائدة.