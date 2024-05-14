يحقق "68%" من الاكتفاء الذاتي.. صورة رقمية لـ"قطاع الدواجن بالمملكة" تبرزها "الزراعة"

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة: إن قطاع الدواجن في المملكة هو الأسرع نموًّا والأعلى استهلاكًا، مشيرة إلى أكثر من مليون وثلاثمائة طنًّا تمثل إجمالي إنتاج لحوم الدواجن سنويًّا بالمملكة.
وفي صورة رقمية لقطاع الدواجن بالمملكة، أوضحت الوزارة أن قطاع الدواجن في المملكة ينتج 1.3 مليون طن سنوياًّ من لحوم الدواجن؛ وفقًا لإحصائية عام 2023م، كما ينتج 453 ألف طن سنويًّا من بيض المائدة.
وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الدواجن في المملكة حقق "68%" من نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن لعام 2023م.
وعن إجمالي مشاريع الدواجن المرخصة، أبانت الوزارة أن عدد المشاريع المرخصة بلغ 1200 مشروع، منوّهة إلى إنتاج القطاع لـ1080 مليار صوص سنويًّا.