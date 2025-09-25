الفريجي: جهود هيئة تنظيم الإعلام تصون القيم الوطنية والمجتمعية

صرّح الدكتور رياض بن ناصر الفريجي، خبير الاتصال المؤسسي، بأن إعلان الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن ضوابط المحتوى الإعلامي الجديدة يُمثل نقطة تحول في ضبط المشهد الاتصالي بالمملكة، حيث يعكس وعيًا استراتيجيًا بضرورة التوازن بين حرية النشر وصيانة القيم الوطنية والمجتمعية. وأوضح أن الفضاء الإعلامي لم يعد مجرد أداة للترفيه أو تبادل المعلومات، بل أصبح ساحة تُشكَّل فيها الصور الذهنية وتُبنى اتجاهات الرأي العام، ومن هنا فإن هذه القرارات ليست تنظيمية فحسب، وإنما تحمل بُعدًا اتصاليًا عميقًا يقوم على حماية المجتمع من الانزلاقات السلوكية وتعزيز ممارسات اتصال راشدة.