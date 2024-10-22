توقيع اتفاقية بين رعاية الطبية والمركز الوطني للمعلومات الصحية NHIC

تشمل الاتفاقية تبادل البيانات والمعلومات الصحية بشكل آمن وموثوق، مما يسهم في تحسين تشخيص المرضى وتقديم الرعاية المناسبة لهم، كما تهدف إلى توحيد السجلات الطبية لضمان متابعة دقيقة لحالة المرضى وتاريخهم الصحي.