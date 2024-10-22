توقيع اتفاقية بين رعاية الطبية والمركز الوطني للمعلومات الصحية NHIC

في خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الصحية، وقّعت "رعاية الطبية" اتفاقية شراكة مع المركز الوطني للمعلومات الصحية؛ بهدف تعزيز مشروع الملف الصحي الموحد "نفيس".
تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود تحسين جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الطبية للمرضى والممارسين الصحيين.
تشمل الاتفاقية تبادل البيانات والمعلومات الصحية بشكل آمن وموثوق، مما يسهم في تحسين تشخيص المرضى وتقديم الرعاية المناسبة لهم، كما تهدف إلى توحيد السجلات الطبية لضمان متابعة دقيقة لحالة المرضى وتاريخهم الصحي.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تقديم خدمات صحية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ولأهمية هذا التعاون في تعزيز كفاءة النظام الصحي.