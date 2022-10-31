المجلس الصحي يُوقّع مذكرة تفاهم في الدراسات والبحوث المتعلقة بصحة المرأة

وقّع المجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مع جمعية رُفيدة لصحة المرأة في مجال الدراسات والبحوث والاستبانات المتعلقة بصحة المرأة، والإسهام في صياغة وتقييم سياساتها واستراتيجياتها.
ومثّل جمعية رُفيدة لصحة المرأة في توقّيع مذكرة التفاهم، الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن قبل المجلس الصحي السعودي الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي.
وأكدت الأميرة موضي بنت خالد أهمية توقيع مذكرة التعاون مع المجلس الصحي السعودي والتي تتضمن إجراء البحوث والدراسات وتدريب الكادر الصحي وتنظيم الورش وحملات التوعية والعديد من الإسهامات في مجال صحة المرأة.
وذكرت أن طريق دعم صحة المرأة والتوعية طويل وطموحاتنا عالية، وتحقيقها يتطلب تكاتفًا بين المؤسسات التي تشترك في نفس الرؤى والأهداف، ونتطلّع لاستمرارية العمل مع المجلس الصحي السعودي لتوحيد الجهود ودعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تعزز صحة المرأة.
من جهته، أكد الدكتور "العازمي" أهمية التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال صحة المرأة، وعقد الشراكات مع الجمعيات الصحية المهتمة بالشأن الصحي، وتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والتنفيذية والاستشارية، بالإضافة إلى تبادل الإحصائيات والتقارير والبيانات المتعلقة بالأمراض التي تُصيب المرأة.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهود بين الجمعية والقطاعات والمراكز الصحية المختلفة بما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المرتبطة بصحة المرأة، والمساهمة في صياغتها وتقييم سياساتها واستراتيجياتها المتبعة بالقطاعات الصحية في المملكة.