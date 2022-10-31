المجلس الصحي يُوقّع مذكرة تفاهم في الدراسات والبحوث المتعلقة بصحة المرأة

من جهته، أكد الدكتور "العازمي" أهمية التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال صحة المرأة، وعقد الشراكات مع الجمعيات الصحية المهتمة بالشأن الصحي، وتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية والتنفيذية والاستشارية، بالإضافة إلى تبادل الإحصائيات والتقارير والبيانات المتعلقة بالأمراض التي تُصيب المرأة.