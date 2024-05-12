"التخصصات الصحية" تطرح مشروع تحديث القواعد التنفيذية والترقية السنوية وإكمال التدريب عبر "استطلاع"

وأوضحت "الهيئة"، أن هذا المشروع الذي يستهدف عملية التقويم التكويني المستمر يسعى إلى إيجاد تقويم ميداني يمكّن المتدرب ومشرفي التدريب من استحضار مستهدفات الجدارات والكفايات المهنية للتدريب، وتقويمها أثناء فترة التدريب والممارسة المهنية الميدانية للمتدربين، بما يضمن الوصول الى الجدارات والكفايات المهنية خلال تدرج المتدرب وترقيته ضمن مختلف مراحل البرنامج التدريبي وصولاً إلى إكماله التدريب ودخوله للتقييم النهائي، تمهيداً لمنحه مؤهل البرنامج التدريبي.