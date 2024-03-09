الطائرة الإغاثية السعودية الـ13 تغادر الرياض صوب "زوسوف" ومنها لـ"أوكرانيا"

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشرة التي يُسَيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 80 طنًّا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.