بمشاركة 15 دولة.. 13 يومًا على انطلاق بطولة كأس العرب الأولى للهجن

تتجه أنظار محبي رياضة سباقات الهجن يوم 3 مايو القادم إلى العلا؛ لمتابعة بطولة كأس العرب الأولى للهجن بمشاركة 15 دولة عربية.
وتقام البطولة بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا على أرض ميدان العلا للهجن في المحافظة، بجوائز مالية وعينية تتجاوز الـ3 ملايين ريال.
والدول المشاركة هي: السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، العراق، لبنان، المغرب، الجزائر، تونس، جيبوتي، الصومال، مصر، الأردن، السودان، الكويت.
وتقتصر المشاركة في البطولة على ملاك الهجن من مواطني الدول العربية، كما تقتصر المشاركة على المطايا المسجلة في الاتحادات الأعضاء بالاتحاد العربي للهجن.
ويحق لكل اتحاد عضو، المشاركةُ في أشواط الراكب الآلي بعدد 10 مطايا بحد أقصى في كل شوط؛ على ألا يتجاوز عدد المطايا للمالك الواحد ثلاثة مطايا في كل شوط، كما يحق لكل اتحاد المشاركة في سباق الهجانة بواقع ثلاثة مشاركين في كل شوط.