"قلبي" تُعيد الفرحة لأسرة سودانية بعد نجاح عملية قسطرة لابنها

وأشار بالوقت ذاته إلى الدعم الذي تجده الجمعية من أوقاف والدة هشام الموسى وأبنائها "ديم" مما كان له الأثر في استمرار عمل الجمعية وجهودها الحثيثة في إنقاذ النفس البشرية سواء كان مواطناً أو مقيماً أو حتى زائراً للمملكة العربية السعودية.