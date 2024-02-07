سمو محافظ الأحساء يزور أجنحة معرض الدفاع العالمي 2024

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم "الأربعاء " ، عددًا من الأجنحة المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024 الذي يقام في مدينة الرياض ، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري ، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة ودعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية -حفظهما الله-.