20 مليون ريال لتأهيل وتطوير جسر وادي بيشة ضمن مشاريع السلامة المرورية

وأضاف القحطاني أن الجسر يُعد امتدادًا لطريق ولي العهد، أحد الطرق المحورية في المحافظة، لما له من أهمية في ربط الطرق الإقليمية ودعم الحركة بين المحافظات، مؤكدًا أن المشروع يُعد جزءًا من خطة البلدية لتطوير شبكة الطرق والجسور وتحقيق أعلى معايير السلامة وجودة الحياة.