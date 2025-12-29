20 مليون ريال لتأهيل وتطوير جسر وادي بيشة ضمن مشاريع السلامة المرورية

اعتمدت بلدية محافظة بيشة مشروع صيانة وإعادة تأهيل وتطوير جسر وادي بيشة للمسارين، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون ريال، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية، بدعم ومتابعة من معالي أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن فلاح القحطاني أن المشروع يشمل أعمال التأهيل والصيانة الشاملة للجسر، نظرًا لأهميته الحيوية وموقعه على وادي بيشة، أحد أكبر الأودية في المنطقة، والذي يشهد تدفقات مائية موسمية تتطلب جاهزية إنشائية عالية.
وأشار إلى أن الأعمال ستتضمن معالجة شاملة للعناصر الإنشائية، وصيانة الفواصل والطبقات السطحية، وتحسين وسائل السلامة المرورية، ورفع كفاءة تصريف مياه الأمطار والسيول، بما يضمن استدامة الجسر وسلامة مستخدمي الطريق.
وبيّن أن الجسر يقع على محور مروري استراتيجي يربط طريق بيشة – الرياض – الرين، ويخدم حركة المسافرين المتجهين إلى طريق الحجاز عبر رنية أو سبت العلايا، إضافة إلى القادمين من وإلى منطقة الباحة عبر الجعبة.
وأضاف القحطاني أن الجسر يُعد امتدادًا لطريق ولي العهد، أحد الطرق المحورية في المحافظة، لما له من أهمية في ربط الطرق الإقليمية ودعم الحركة بين المحافظات، مؤكدًا أن المشروع يُعد جزءًا من خطة البلدية لتطوير شبكة الطرق والجسور وتحقيق أعلى معايير السلامة وجودة الحياة.