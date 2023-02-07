"سيارة الرصد الذكي".. هيئة النقل تكشف أبرز تقنياتها في "ليب 23"

يشارك عدد من الجهات الحكومية في مؤتمر التقنية السنوي 'ليب 2023' المنعقد بمدينة الرياض، من خلال أجنحتها التي تستعرض الخدمات الرقمية والتقنية، عبر جناح السعودية الرقمية، ومنها الهيئة العامة للنقل.
وتأتي مشاركة الهيئة عبر استعراضها لأبرز تقنياتها الرقمية من خلال مشروعها في الأعمال التشغيلية "سيارة الرصد الذكي" المجهزة بأحدث التقنيات الرقابة، مشتملة على كاميرا أمامية، وحاسوب ذكي لرصد حالات عدم الامتثال.
وتحتوي السيارة على معالج ذكي مرتبط بالحاسب؛ لرصد جميع السيارات التي تحيط بالسيارة أثناء حركتها وحفظها كمعلومات وجمعها وتحويلها للمعالج باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يجلب المعلومات من منصة النقل لجميع المركبات التي رصدتها الكاميرا الذكية بالسيارة.
وتتمثل أهمية المعلومات التي تشاركها السيارة في معرفة المركبات الممتثلة للنظام من غيرها ليتم رصد مخالفات لغير الممتلثة من الأجرة والحافلات، وشاحنات نقل البضائع، بهدف تحسين جودة الحياة، وإثراء تجربة المستفيدين من خدمات النقل العام في كل مدن ومناطق المملكة.