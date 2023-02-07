"سيارة الرصد الذكي".. هيئة النقل تكشف أبرز تقنياتها في "ليب 23"

وتتمثل أهمية المعلومات التي تشاركها السيارة في معرفة المركبات الممتثلة للنظام من غيرها ليتم رصد مخالفات لغير الممتلثة من الأجرة والحافلات، وشاحنات نقل البضائع، بهدف تحسين جودة الحياة، وإثراء تجربة المستفيدين من خدمات النقل العام في كل مدن ومناطق المملكة.