"استطلاع": نقطة للمنشأة عند إكمال "160" ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين

وتفصيلاً، جاء طرح منصة استطلاع للتعديل على النحو الآتي: يخضع احتساب نِسَب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط على النحو الآتي: يتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه "160" ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين، بجانب أن يكون احتساب نِسَب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة، ويكون احتساب نِسَب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.