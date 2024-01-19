"استطلاع": نقطة للمنشأة عند إكمال "160" ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين
طرحت منصة استطلاع تعديلاً على المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ينتهي بعد 14 يومًا، يتمثل في احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه "160" ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين، ويتم احتساب نقطة للمنشأة عند اكتمال عدد 160 ساعة بدلاً من 168 ساعة.
وتفصيلاً، جاء طرح منصة استطلاع للتعديل على النحو الآتي: يخضع احتساب نِسَب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط على النحو الآتي: يتم احتساب نقطة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه "160" ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين، بجانب أن يكون احتساب نِسَب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة، ويكون احتساب نِسَب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.
وكان النظام قبل تعديل المادة يتم فيه احتساب العامل بنظام "العمل المرن" بثلث "1/ 3" عامل في نِسَب التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" بشرط إكمال ما مجموعه "168" ساعة عمل، مع مراعاة الأنظمة والقرارات الصادرة لبرنامج نطاقات.
ويقصد بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة. وتقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.
وتخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام "العمل المرن" حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية. ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام "العمل المرن" عن جميع أنواع الإجازات مدفوعة الأجر، بما في ذلك "الإجازة السنوية – إجازة المناسبات - الإجازة المرضية". ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام "العمل المرن" بمكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى أنه لا يخضع العامل بعقد بنظام "العمل المرن" لفترة تجربة. ويكون خضوع العقد بنظام "العمل المرن" لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية، بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يُذكر أن "العمل المرن" أحد البرامج التي وُجدت لخدمة الوطن، ومساعدة المواطنين لإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة، ودمجهم بسوق العمل بمرونة؛ بهدف زيادة مشاركتهم في سوق العمل. كما أن نظام العمل المرن يشمل جميع الفئات العمرية التي يمكنها أن تعمل وفقًا لهذا النظام، وكذلك جميع المهن.