5 فرص عقارية في مزاد "وافر"

تعلن شركة العنوان للخدمات العقارية، بإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، إقامة مزاد "وافر" الإلكتروني، عبر المنصة السعودية للمزادات، وذلك في الفترة من 20 أغسطس 2024 الساعة الـ13.00 مساءً حتى 22 أغسطس 2024 الساعة الـ21.00 ليلاً.
ويعرض المزاد 5 فرص عقارية استثمارية في المنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام والنعيرية)، تتنوع بين أراضٍ تجارية وسكنية، وعقار تجاري، وشقة سكنية، وتتمتع جميعها بمواقع استراتيجية، تعدك بعوائد مجزية، واستثمار رابح.
ويُعتبر مزاد وافر المكان الأمثل لكل مَن يبحث عن استثمار عقاري آمن، أو يرغب في بناء منزل الأحلام، أو إطلاق مشروعه التجاري الناجح.
وتُرحب شركة العنوان للخدمات العقارية بتلقِّي استفسارات المهتمين عن العقارات المعروضة من خلال الاتصال على الرقم الآتي: 0537788872