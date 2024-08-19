5 فرص عقارية في مزاد "وافر"

تعلن شركة العنوان للخدمات العقارية، بإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرار من محكمة التنفيذ، إقامة مزاد "وافر" الإلكتروني، عبر المنصة السعودية للمزادات، وذلك في الفترة من 20 أغسطس 2024 الساعة الـ13.00 مساءً حتى 22 أغسطس 2024 الساعة الـ21.00 ليلاً.