مسؤولون ورؤساء جامعات وشركات يناقشون الابتكار في مؤتمر الشراكات المستدامة

وتناولت الجلسة الأولى في مؤتمر الشراكات المستدامة عددًا من المحاور منها: التوجهات الوطنية في الصناعة للمملكة، وتوطين الصناعات والمحتوى المحلي في الصناعة، ودور البحث والابتكار في معالجة التحديات الصناعية، وربط الجامعات مع الأولويات الوطنية في القطاع الصناعي، وفرص الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي، ودور صندوق التنمية الصناعية في دعم ريادة الأعمال والبحث والابتكار.