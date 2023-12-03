"الذيابي": إكسبو الرياض 2030 سيوفر 350 ألف وظيفة

واختتم: "من المنتظر أن يكون له مردود اقتصادي، تشير الدراسات المبدئية إلى أن استضافة المعرض ستخلق نحو 350 ألف فرصة عمل في السعودية ما بين عامي 2024 وحتى 2030، في حين ستكون كل فرصة من تلك الفرص مسؤولة عن تحقيق الاستدامة لنحو أكثر من 50 ألف وظيفة في المنطقة المحيطة، بينما يُقدّر عدد زوار المعرض خلال فترة انعقاده (ستة أشهر) بنحو 40 مليون زائر تقريباً".