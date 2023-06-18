عرض لـ"استضافة إكسبو 2030".. فرص كبرى للمملكة بـ"السعودي-الفرنسي للاستثمار"

ومن المقرر أن تشارك مجموعة من شركات القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة في مؤتمر "فيفا تك" بفرنسا؛ لاستكشاف فرص تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا، وتسليط الضوء على ما حققته الشركات التقنية السعودية الناشئة، كما سيزور أعضاء وفد المملكة الذي يضم أيضاً جامعة "كاوست" وهيئة "منشآت" وآخرين، جامعة باريس ساكلي يوم 15 يونيو، تليها زيارة إلى المحطة "إف"، أكبر حرم جامعي لريادة الأعمال في العالم، حيث سيناقش الوفد الفرص المتاحة لرواد الأعمال في المملكة وفرنسا.