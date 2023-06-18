عرض لـ"استضافة إكسبو 2030".. فرص كبرى للمملكة بـ"السعودي-الفرنسي للاستثمار"

تشارك وزارة الاستثمار برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار، الذي سيعقد غدًا في العاصمة الفرنسية باريس، كما يشارك الوفد في عدد من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاستثمار.
ويهدف المنتدى إلى تمكين المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين، وشركات القطاع الخاص، من مناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى في القطاعات المختلفة، مع تسليط الضوء على التقدم الذي تحرزه كل دولة في خطط التنمية الاقتصادية.
ويُفتتح المنتدى بكلمة من أوليفيه بيشت، وزير التجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين في الخارج، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.
ويعقد المنتدى بالتزامن مع حفل استقبال رسمي لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض، الهيئة المنظمة لمعارض إكسبو الدولية، غدَا في باريس، فيما يقام عشية اجتماع الجمعية العمومية الـ172 للمكتب، يوم الثلاثاء 20 يونيو، حفل للتعريف بعرض الرياض المقدم لاستضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار "معاً نستشرف المستقبل"، وإظهار استعداد الرياض لاستضافة هذا الحدث المهم، والفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى التي تؤكّد جاهزية المملكة لاحتضان المعارض والأحداث العالمية مثل إكسبو 2030.
ويضم المنتدى ثلاث حلقات نقاش رئيسة، تستعرض الأولى الفرص والإمكانات المتاحة للتعاون بين المملكة وفرنسا في قطاعي السياحة والثقافة، ويتحدث في هذه الجلسة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تشارجيه" ميشيل فريبورغ، والرئيس التنفيذي لشركة المسافر إحدى شركات مجموعة سيرا القابضة فهد العبيلان، وكبير مسؤولي التطوير بشركة "أكور" أجنيس روكفور.
وستركز حلقة النقاش الثانية، على كيفية تعزيز العلاقات بين المنظومة التكنولوجية في المملكة ونظيرتها الفرنسية، ويتحدث في هذه الجلسة مدير الصندوق الاستثماري بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" باتريك سويل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلوسوم" إيمون شكور، والرئيس التنفيذي لشركة "باسكال" جورج أوليفييه ريمون.
بينما تناقش الحلقة الثالثة سبل الانتقال إلى الطاقة النظيفة، بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم مدير إدارة الهيدروجين النظيف بوزارة الطاقة سامي السعدان ، ورئيس "إي.دي.إف" الدولية بياتريس بوفون، ونائب رئيس شركة "إير ليكويد" للصناعات والأعمال والأسواق وانتقال الطاقة أوليفييه رانديت.
ويُختتم المنتدى باجتماعات ثنائية، تستعرض خلالها "استثمر في السعودية" -منصة ترويج الاستثمار بالمملكة- الفرص المتاحة أمام المستثمرين الفرنسيين.
ومن المقرر أن تشارك مجموعة من شركات القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة في مؤتمر "فيفا تك" بفرنسا؛ لاستكشاف فرص تعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا، وتسليط الضوء على ما حققته الشركات التقنية السعودية الناشئة، كما سيزور أعضاء وفد المملكة الذي يضم أيضاً جامعة "كاوست" وهيئة "منشآت" وآخرين، جامعة باريس ساكلي يوم 15 يونيو، تليها زيارة إلى المحطة "إف"، أكبر حرم جامعي لريادة الأعمال في العالم، حيث سيناقش الوفد الفرص المتاحة لرواد الأعمال في المملكة وفرنسا.
يُذكر أن المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار، يعد الفعالية الأحدث في سلسلة من الفعاليات الفرنسية السعودية رفيعة المستوى التي انطلقت العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية، التي شملت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، وكذلك زيارة وزير التجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين في الخارج أوليفيه بيشت، إضافة إلى زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى فرنسا.