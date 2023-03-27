مسجد عمره 13 قرناً.. يعود لبهائه مع مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية

وتبلغ مساحة مسجد الصفا، الذي يقع في محافظة بلجرشي، قبل وبعد التطوير 78 م2، كما ستبقى طاقته الاستيعابية قبل وبعد الترميم المعتمد على مجموعة من الأساليب التي تحافظ على القيم التاريخية والتصميمية عند 31 مصليًا، حيث يحيط بالمسجد الذي بني قبل 1350 عاماً مبانٍ متلاصقة، بينها ممرات ضيقة في قرى أعالي الجبال، التي تتعدد فيها أشكال البناء وتبرز المباني الحجرية التي تمتاز بالفتحات الضيقة.