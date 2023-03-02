محليات

"حرس الحدود": الاقتراب من المناطق الحدودية عقوبته السجن والغرامة

دعا المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من الحدود للالتزام بالأنظمة
"حرس الحدود": الاقتراب من المناطق الحدودية عقوبته السجن والغرامة
واس
واس

دعت المديرية العامة لحرس الحدود، مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين، إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

وأكدت المديرية أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة؛ سيعرّض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية؛ بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25.000) ريال، أو بهما معًا.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود، الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة؛ مشددة على أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

حرس الحدود
المديرية العامة لحرس الحدود
المناطق الحدودية

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