مزرعة "RUH" الكندية تدفع بكامل إنتاجها من الصقور في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

واستقطب المزاد في عامه الرابع، ما يزيد على 35 مزرعة إنتاج صقور محلية وعالمية، لتعرض مئات الصقور أمام الصقارين ومربي السلالات المتميزة، والمشاركين في مسابقات الملواح، ومن بين المزارع الرائدة المشاركة، مزرعة (RUH) الكندية لإنتاج الصقور؛ التي تشارك في صالة العرض للسنة الثانية على التوالي، حيث دفعت بإنتاجها هذا العام من الصقور كاملاً أمام زوار المزاد، وعرضت أربعة أنواع من سلالات الصقور هي: (بيور، مثلوث جير، جير شاهين، وتبع جير).