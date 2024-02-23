بحضور الفنانين والأدباء.. جمعية الثقافة بجدة تحتفي بيوم التأسيس

وتضمنت الفعاليات أيضًا عروضًا مرئية وفنية غنية بالتراث السعودي، أعادت الحاضرين إلى أجواء الماضي العريق، وعبّرت عن روح الأصالة والانتماء, بالإضافة إلى معرض للتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والمجسمات ضمّ أعمالًا فنية إبداعية جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، وعبّرت عن ثراء الثقافة السعودية وتنوعها.