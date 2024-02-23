بحضور الفنانين والأدباء.. جمعية الثقافة بجدة تحتفي بيوم التأسيس

احتفت جمعية الثقافة والفنون بجدة، بحزمة من الفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة ابتهاجاً بيوم التأسيس، الذي يصادف 22 فبراير من كل عام، بحضور لافت من الأدباء والفنانين والمثقفين.
وانطلقت الفعاليات بالعرضة السعودية وعروض مسرحية حية واستعراضية وقصائد شعرية عبّرت عن فخر المملكة بمورثها الثقافي الغني وبتاريخها العريق.
وتضمنت الفعاليات أيضًا عروضًا مرئية وفنية غنية بالتراث السعودي، أعادت الحاضرين إلى أجواء الماضي العريق، وعبّرت عن روح الأصالة والانتماء, بالإضافة إلى معرض للتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والمجسمات ضمّ أعمالًا فنية إبداعية جسّدت مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، وعبّرت عن ثراء الثقافة السعودية وتنوعها.