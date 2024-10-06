"اعتدال" و"تليجرام" يُزيلان أكثر من 129 مليون محتوى خلال "فبراير2022 إلى الربع الثالث من 2024"

حقّقت الجهود المشتركة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، ومنصة "تليجرام"، في مجال مكافحة المحتوى المتطرف نتائج جديدة؛ ليصل إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمّت إزالتها منذ فبراير 2022م حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 129,634,467 مليون محتوى متطرّف، وإغلاق 14,516 قناة متطرّفة على المنصة.