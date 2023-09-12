"الحقيل" يُدشِّن أحدث الحلول التمويلية لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء

وقال "الصندوق العقاري" إنه يحق لمستفيدي "سكني" الاستفادة من الحل التمويلي وتملُّك وحدة سكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح تمويلي تنافسي، إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدث عند توقيع العقد التمويلي، الذي يقدم دعمًا فوريًّا غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى المزايا الأخرى، كالدعم العيني، وحلول برنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.