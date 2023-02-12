"ملكية مكة والمشاعر" تستكمل طريق الدائري الثالث الذي يربط محاور الطرق الرئيسة

ويربط الدائري الثالث بالمحاور الرئيسة بالمدينة خلال تقاطعات متعددة المستوى بطول 30 كلم وعرض 80 مترًا وعدد تقاطعات المستحدثة 6 المنفذ 16 كلم ويجري العمل على بقية الطريق يتم التنفيذ بإشراف من الهيئة الملكية بعد تجزئة المشروع إلى عدة مراحل يتم الاستفادة الجزئية من الطريق بربط الطرق الرئيسة المتقاطعة مع الطريق الدائري الثالث.