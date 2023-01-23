السديس: تمكين ٣٤ قيادية من ذوات الكفاءة في الإدارات النسائية بالرئاسة

سعياً لتطوير الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين أصدر معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتكليف (٣٤) قيادية في وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة شؤون المسجد النبوي النسائية على النحو التالي:
أولاً: المسجد الحرام
- الدكتورة فاطمة بنت عبيد الله الثبيتي
وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية
- الأستاذة ندى بنت عبد الله المالكي
وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية
- الدكتورة عبير بنت محمد الجفير
وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية
- الدكتورة عواطف بنت أحمد الغامدي
الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية
- الدكتورة منيرة بنت علي السحيم
الوكيل المساعدة للمكتبات والشؤون الثقافية للدراسات والبحث العلمي
- الأستاذة نجلاء بنت عويض السلمي
الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية
- الأستاذة بتول بنت محمود الكيشان
الوكيل المساعد للشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية إضافة إلى عملها
- الأستاذة بسمة عباد السالمي
الوكيل المساعد للشؤون العلمية والأكاديمية النسائية
- الأستاذة فاطمة بنت غازي اللحياني
مدير عام الإدارة العامة للشؤون التربوية النسائية
- الأستاذة أميمة بنت عبدالرحمن السديس
مدير عام الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية
- الأستاذة بيان بنت سالم الهذلي
مساعد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية
- الأستاذة شهد بنت مرشد اللحياني
- الأستاذة نورة بنت صياف العمري
مديرة الإدارة العامة للمقرأة والمتون العلمية النسائية
- الأستاذة سمر بنت أحمد العمري
مديرة الإدارة العامة للتدريب النسائية
- الأستاذة إيمان بنت محمد الحربي
مديرة الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي النسائية
- الأستاذة هند بنت مسعد الجهني
مديرة الإدارة العامة للشؤون الإدارية النسائية
- الأستاذة مروة بنت مصطفى معمرجي
مديرة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والإنسانية النسائية
- الدكتورة أمل بنت محمد ثنيان
وكيل لشؤون الطالبات بالكلية
يأتي ذلك القرار ضمن النقلات النوعية التي تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيقها للمرأة السعودية المؤهلة في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين.
ويتيح القرار لمواصلة الرئاسة لاستثمار الكفاءات النسائية وتسخير دورهن استكمالاً لما حققته المرأة في الحرمين الشريفين من نجاحاتٍ أسهمت في تقديم أرقى الخدمات وأجودها، والمضي قدماً في تنفيذ الخطوات التطويرية كافة التي قطعتها الوكالات النسائية في مجالات تمكين المرأة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات للقاصدات وفق تطلعات ولاة الأمر -رعاهم الله-في العناية الفائقة بقاصدي الحرمين الشريفين.