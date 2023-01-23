السديس: تمكين ٣٤ قيادية من ذوات الكفاءة في الإدارات النسائية بالرئاسة

ويتيح القرار لمواصلة الرئاسة لاستثمار الكفاءات النسائية وتسخير دورهن استكمالاً لما حققته المرأة في الحرمين الشريفين من نجاحاتٍ أسهمت في تقديم أرقى الخدمات وأجودها، والمضي قدماً في تنفيذ الخطوات التطويرية كافة التي قطعتها الوكالات النسائية في مجالات تمكين المرأة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات للقاصدات وفق تطلعات ولاة الأمر -رعاهم الله-في العناية الفائقة بقاصدي الحرمين الشريفين.