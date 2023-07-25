إفطار صائم ونقل وإهداءات..7 أيام مع أبرز الخدمات المقدمة بالحرم النبوي

ووفق إنفوجراف الوكالة المعلوماتي، استفاد (5753) مستفيداً من المعارض والمتاحف، (٧٢,٦٧٢) عبوة ماء زمزم تم توزيعها، كما وزعت (55825) وجبة إفطار صائم، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات النقل (159,916) مستفيداً، و(٦٢,٧٢٨) مستفيداً من التوزيع والإهداءات.