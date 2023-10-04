نادي الصقور يُطلق "معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 5".. غدًا

ويقام المعرض في نسخته الجديدة على مساحة 38 ألف متر مربع، متضمناً أكثر من 20 جناحاً؛ منها جناح لعرض وبيع أسلحة الصيد النارية والهوائية كأول منصة في المملكة لبيع الأسلحة والذخائر، وجناح لبيع عدد وأدوات الرحلات البرية والبحرية والتخييم، وجناح للسيارات المعدلة والدراجات النارية والهوائية، وجناح لـ(صقار المستقبل) المخصص للأطفال، ومتحف (شلايل) الرقمي؛ الذي يصحب زواره في رحلة تعليمية غامرة في عالم الصقور.