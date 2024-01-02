بـ24.98 مليون دولار.. الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان يُبرم 7 اتفاقيات مع وكالات أممية ومؤسسات

حقق الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان (صندوق أفغانستان) الذي يديره ويشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية كمستأمن، إنجازًا هامًّا بالدخول في اتفاقيات لتنفيذ 7 مشاريع جديدة مع وكالات أممية ومؤسسات إقليمية بتكلفة إجمالية تبلغ 24.98 مليون دولار، يساهم فيها صندوق أفغانستان بمبلغ 16.05 مليون دولار؛ مما يعزز التزام الصندوق بتسريع وتيرة المساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة في أفغانستان، كما وقّع البنك الإسلامي للتنمية نيابة عن صندوق أفغانستان، 3 اتفاقيات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتهدف المشاريع التي تبلغ قيمتها الإجمالية 14.33 مليون دولار، وحصة صندوق أفغانستان منها 10 ملايين دولار -من خلال مساهمة الصندوق السعودي للتنمية- إلى إحداث تحول في قطاع التعليم والخدمات الصحية وفرص كسب العيش في أفغانستان، مع إمكانية التأثير بشكل إيجابي على أكثر من 240 ألف فرد.
وعزز صندوق أفغانستان مساعي التعاون، بشراكته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من خلال التوقيع على اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين جديدين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 8 ملايين دولار، تتم المساهمة فيهما بالتساوي؛ حيث تبلغ حصة صندوق أفغانستان 4 ملايين دولار من خلال مساهمة الصندوق السعودي للتنمية والجمعية الكويتية للإغاثة.. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية في جميع أنحاء أفغانستان، ويستفيد منها أكثر من 200 ألف فرد؛ حيث تُظهر هذه الشراكة الالتزام المشترك بإحداث تأثير إيجابي في مجالات ذات حاجة ملحة.
وقام صندوق أفغانستان بتوقيع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 1.51 مليون دولار، يساهم الصندوق بمبلغ 1.11 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويهدف المشروع إلى تحسين الرعاية الصحية للأمومة والطفولة في المناطق الريفية بأفغانستان، كما يستهدف المشروع الذي سيستفيد منه نحو 134 ألف شخص، لتعزيز الرعاية الصحية ورفاهية المجتمع.
ووقّع الصندوق نفسه، اتفاقية مع اللجنة النرويجية لأفغانستان لمشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 1.14 مليون دولار، ويساهم الصندوق بمبلغ 0.94 مليون دولار من خلال مساهمة الصندوق السعودي للتنمية، ويهدف المشروع لتحسين الأمن الغذائي، مع التركيز على مناطق بدخشان وفارياب وغزنة، ومن المقرر أن يدعم هذا المشروع ما يقارب 6.250 أسرة؛ مما يعزز الالتزام بتعزيز القدرة على النمو المستدام.