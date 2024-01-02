بـ24.98 مليون دولار.. الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان يُبرم 7 اتفاقيات مع وكالات أممية ومؤسسات

وعزز صندوق أفغانستان مساعي التعاون، بشراكته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من خلال التوقيع على اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين جديدين تبلغ تكلفتهما الإجمالية 8 ملايين دولار، تتم المساهمة فيهما بالتساوي؛ حيث تبلغ حصة صندوق أفغانستان 4 ملايين دولار من خلال مساهمة الصندوق السعودي للتنمية والجمعية الكويتية للإغاثة.. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية في جميع أنحاء أفغانستان، ويستفيد منها أكثر من 200 ألف فرد؛ حيث تُظهر هذه الشراكة الالتزام المشترك بإحداث تأثير إيجابي في مجالات ذات حاجة ملحة.