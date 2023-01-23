"سبق" توثِّق مخالفة سائق أفرغ مياه الصرف داخل شبكات عامة.. والبلدية تباشر وتضبط

"سبق" توثِّق مخالفة سائق أفرغ مياه الصرف داخل شبكات عامة.. والبلدية تباشر وتضبط
وثَّقت عدسة "سبق" بمقطع فيديو مخالفة سائق صهريج؛ نقل الصرف الصحي على طريق الجعرانة باتجاه الشرائع بمكة المكرمة وهو يقف بشكل طولي على الطريق، وأوهم سالكي الطريق بتعطله بتشغيل الأنوار التحذيرية، ثم قام بتفريغ مياه الصرف داخل شبكات الصرف الصحي المخصصة للمنازل.
وتفصيلاً، تواصلت "سبق" مع مركز العمليات الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، وتم توجيه دوريات الأمن لتأمين الموقع.
من جانبه، باشر مراقب بلدية الشرائع على الفور الموقع، وتم ضبط السائق واحتجاز الشاحنة في مقر البلدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات الضارة على الصحة العامة.
من جانبه، أفاد المواطن خليل الشيباني بأنه كان يتعجب عندما يمرُّ من الطريق أو يلاحظ انبعاث رائحة كريهة، والآن تأكد من السبب بتكرار مخالفة سائقي صهاريج الصرف الصحي بتفريغ حمولتهم على الشبكات العامة، وانسياب المياه الضارة على الطريق.
ودعا المواطن لرفع البلاغات لأمانة العاصمة المقدسة عبر الرقم الموحد 940 في حال مشاهدة قيام سائقي شاحنات الصرف الصحي بتفريغ المياه في شبكات المنازل؛ ما يترتب عليه عوامل مَرضية وروائح كريهة، تضر بالصحة العامة.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تكثف جولاتها الرقابية على صهاريج الصرف الصحي، وتقوم بمتابعتها لضمان عدم مخالفتها الاشتراطات، وتفريغ حمولتها في الأماكن المخصصة لها.