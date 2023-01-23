"سبق" توثِّق مخالفة سائق أفرغ مياه الصرف داخل شبكات عامة.. والبلدية تباشر وتضبط

من جانبه، أفاد المواطن خليل الشيباني بأنه كان يتعجب عندما يمرُّ من الطريق أو يلاحظ انبعاث رائحة كريهة، والآن تأكد من السبب بتكرار مخالفة سائقي صهاريج الصرف الصحي بتفريغ حمولتهم على الشبكات العامة، وانسياب المياه الضارة على الطريق.