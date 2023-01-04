اختتام التصفيات الأولية لـ"مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن" في مكة

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرّمة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الرابعة والعشرين، التي أُقيمت في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة، بمشاركة 70 حافظاً وحافظة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرّمة فؤاد العمري: تعد هذه المسابقة معلماً من معالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته وتجويده، وتحظى بدعمٍ وعناية كريمة من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وبإشراف ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأضاف: شارك في هذه التصفيات الأولية (70) مشاركاً من الجنسين؛ توزّعوا على (46) مشاركاً من فئة البنين و(24) مشاركة من فئة البنات؛ رُشحوا من قِبل (18) جمعية بالمنطقة من مجموع (29) جمعية قرآنية تتوزّع مناشطها التعليمية في جميع محافظات منطقة مكة المكرّمة.
جديرٌ بالذكر أن هذه المسابقة تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ مجموع جوائزها (3.366.000) ريال، وتُقام تصفياتها النهائية خلال شهر شعبان المقبل، وحفل تكريم الفائزين من البنين والبنات غرة شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، بمدينة الرياض.