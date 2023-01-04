اختتام التصفيات الأولية لـ"مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن" في مكة

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرّمة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الرابعة والعشرين، التي أُقيمت في مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة، بمشاركة 70 حافظاً وحافظة.