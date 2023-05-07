"ولادة الدمام" يستقبل أول حالة "غسيل دموي للكلى" لطفل بعد تشغيل الوحدة المتخصصة

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أنه تم ولله الحمد استقبال أول حالة غسيل دموي لكلى الأطفال في الوحدة، وجدولة 3 حالات أخرى في وحدة الغسيل التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 24 مريضًا من خلال 6 أسرّة للغسيل الدموي وغرفتين للعزل، وهي مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وتعمل الوحدة من السابعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً؛ حيث يقدّم الخدمة فيها كوادر طبية متميزة ومتخصصة تتمثل في 3 أطباء استشاريين في تخصص كلى أطفال وأخصائي كلى الأطفال، و6 ممرضات للغسيل الكلوي.