"ولادة الدمام" يستقبل أول حالة "غسيل دموي للكلى" لطفل بعد تشغيل الوحدة المتخصصة

بدأ مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، الخميس، باستقبال أول جلسة غسيل دموي في وحدة غسيل الكلى للأطفال بالمستشفى، لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات يعاني من فشل كلوي منذ 4 سنوات، فيما استغرقت 4 ساعات، وتم جدولة جلسات الغسيل 3 مرات أسبوعيًا.
وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أنه تم ولله الحمد استقبال أول حالة غسيل دموي لكلى الأطفال في الوحدة، وجدولة 3 حالات أخرى في وحدة الغسيل التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 24 مريضًا من خلال 6 أسرّة للغسيل الدموي وغرفتين للعزل، وهي مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وتعمل الوحدة من السابعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً؛ حيث يقدّم الخدمة فيها كوادر طبية متميزة ومتخصصة تتمثل في 3 أطباء استشاريين في تخصص كلى أطفال وأخصائي كلى الأطفال، و6 ممرضات للغسيل الكلوي.
وبيّن "الدوسري" أن تشغيل وحدة كلى الأطفال يهدف إلى التسهيل على الأطفال المرضى وأسرهم، وتقديم خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات التي تُعنى بالأطفال، حيث يُعد مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد المستشفيات المرجعية في المنطقة؛ لما يمتلكه من إمكانيات وكوادر مميزة.