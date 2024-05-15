مدير تعليم جازان يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1446هـ

وأضاف مدير عام تعليم جازان أن الحركة تهدف للإسهام في تحقيق الاستقرار داخل المدارس، والاستثمار الجيد للكوادر البشرية؛ بما يحقق الأهداف التعليمية ويسهم في تجويد عملية التعلم، ويلبي رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين ويسهم في تحقيق استقرارهم وظيفياً وأسرياً مهنئاً المنقولين والمنقولات، وسائلاً الله لهم التوفيق لأداء رسالتهم السامية بكل تميز؛ لبناء جيل واعد يُسهم في بناء وطنه.