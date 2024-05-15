مدير تعليم جازان يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1446هـ

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي مساء اليوم؛ نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1446هـ.
وكشف "عقدي" أن إجمالي المتقدمين على حركة النقل الداخلي بلغ 3,319 معلماً ومعلمة وبلغ إجمالي المنقولين 1,565 معلماً ومعلمة وبلغت نسب المنقولين على الرغبات الثلاث الأولى، الرغبة الأولى 36.40 % والرغبة الثانية 13.67 % والرغبة الثالثة 9.07 % بالإجمالي 46.58 % فيما نسب المنقولات على الرغبات الثلاث الأولى الرغبة الأولى45.65 % والرغبة الثانية 16.11 % والرغبة الثالثة 6.41 % بالإجمالي 47.92 % عبر عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم وفقاً لاحتياج المجتمع التعليمي.
وأضاف مدير عام تعليم جازان أن الحركة تهدف للإسهام في تحقيق الاستقرار داخل المدارس، والاستثمار الجيد للكوادر البشرية؛ بما يحقق الأهداف التعليمية ويسهم في تجويد عملية التعلم، ويلبي رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين ويسهم في تحقيق استقرارهم وظيفياً وأسرياً مهنئاً المنقولين والمنقولات، وسائلاً الله لهم التوفيق لأداء رسالتهم السامية بكل تميز؛ لبناء جيل واعد يُسهم في بناء وطنه.