الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى انطلاق مهرجان جازان 2026 بحضور جماهيري كبير

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، مساء أمس، حفل انطلاق مهرجان جازان 2026، الذي نظمته إمارة المنطقة على مسرح "جازان سيتي" بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان، وسط حضور جماهيري كبير من داخل المنطقة وخارجها.