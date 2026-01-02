الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى انطلاق مهرجان جازان 2026 بحضور جماهيري كبير

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وبحضور الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، مساء أمس، حفل انطلاق مهرجان جازان 2026، الذي نظمته إمارة المنطقة على مسرح "جازان سيتي" بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان، وسط حضور جماهيري كبير من داخل المنطقة وخارجها.
وفور وصوله مقر الحفل، اطّلع على إيجاز قدّمه وكيل إمارة منطقة جازان، المشرف العام على اللجنة التنفيذية العليا للمهرجان، وليد الصنعاوي، استعرض خلاله فعاليات المهرجان وبرامجه السياحية والترفيهية والفنية والثقافية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع والزوار، وتركّز على إبراز مكانة جازان الحضارية والثقافية والتنموية، وتنوّعها الجغرافي والبيئي، وتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي بالمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشهد الحفل عرضًا مسرحيًا فنيًا جسّد الفلكلور التراثي الأصيل والموروث الثقافي والفني لمناطق المملكة، بمشاركة أكثر من (200) مؤدٍ من فرق الفنون الأدائية بالمنطقة، إلى جانب أوبريت "جازان نجمة وضي".
وفي ختام الحفل، شارك أمير منطقة جازان ونائبه في أداء العرضة السعودية التي أُقيمت بهذه المناسبة.
وضم محيط المسرح منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، شملت مناطق تسوق متنوعة، و(24) كشكًا للمطاعم والمقاهي، ومعرضًا تشكيليًا، ومنطقة ألعاب للأطفال والعائلات، وحديقة للطيور، إضافة إلى متحف لمنطقة جازان ضمن منطقة "Earth Zone"، التي تستعرض تاريخ المنطقة وإرثها الثقافي والطبيعي بأساليب عرض حديثة.