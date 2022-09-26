بـ"تورنيدو الهجومية وإف سي".. القوات الجوية تُزيِّن سماء الخُبر بالعروض المبهرة

وأضاف: شاركت القوات الجوية هذا العام بأحد أكبر العروض الجوية في احتفالات اليوم الوطني، التي شاركت بها أكثر من 10 جهات حكومية، وجهات وربحية وغير ربحية. وكانت مشاركتنا اليوم تتكون من مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية بالشعارات الوطنية، من نوع "تايفون"، و"إف - 15 إس"، و"تورنيدو"، و"إف - 15 سي" والصقور السعودية، وطائرات التزود بالوقود، التي رسمت الرقم 92 احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.