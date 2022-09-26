بـ"تورنيدو الهجومية وإف سي".. القوات الجوية تُزيِّن سماء الخُبر بالعروض المبهرة

تزيَّنت سماء محافظة الخُبر على مدار اليومين الماضيين بالعروض المبهرة التي قدمتها القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ92 للمملكة؛ إذ نفذت القوات الجوية عروضًا جوية بمجموعة من المقاتلات الحربية والمروحيات والطائرات المدنية، في واحدة من أكبر العروض الجوية التي شهدتها الأيام الوطنية؛ لترسم في سماء السعودية تحية فخر وعز وانتماء للوطن والقيادة الرشيدة والشعب السعودي.
وقدمت القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية مهيبة بالطائرات المطلية بشعار اليوم الوطني من نوع "تايفون"، و"إف - 15 إس"، و"تورنيدو"، و"إف - 15 سي"، والصقور السعودية، وطائرات التزود بالوقود.
وبدأ العرض الجوي مع مروحيات طيران الأمن التي حملت العَلَم السعودي في جولة امتدت لنحو نصف ساعة.
من جانبه، قال قائد مجموعة العرض الجوية بالقوات الجوية الملكية السعودية، المقدم عمر عبدالعزيز المنصور، لـ"سبق": أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله ورعاهما؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ92، أدام الله على وطننا نعمة الأمن والأمان.
وأضاف: شاركت القوات الجوية هذا العام بأحد أكبر العروض الجوية في احتفالات اليوم الوطني، التي شاركت بها أكثر من 10 جهات حكومية، وجهات وربحية وغير ربحية. وكانت مشاركتنا اليوم تتكون من مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية بالشعارات الوطنية، من نوع "تايفون"، و"إف - 15 إس"، و"تورنيدو"، و"إف - 15 سي" والصقور السعودية، وطائرات التزود بالوقود، التي رسمت الرقم 92 احتفالاً باليوم الوطني للمملكة.
وفي الختام قدَّم قائد إحدى الطائرات المقاتلة عرضًا منفردًا بطائرة من نوع إف 15 سي، استعرض فيه قائد الطائرة أقصى قدرته بطائرته؛ ليبهر الجمهور والجميع بقدرة ومهارة منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية.