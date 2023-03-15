ساعد المارة لتجنب السيول ففقد سيارته.. الناجي من "سيول عتود" يروي لـ"سبق" القصة
روى الناجي من سيول وادي عتود بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، لـ"سبق"، تفاصيل الواقعة التي شهدتها تحويلة طريق بمجرى وادي عتود، كاشفًا كواليس فقدانه لمركبته، وهي الواقعة التي رصدتها عدسة "سبق".
وبيّن "حمود حروب" أنه خلال توجهه بطريق الفطيحة الدرب صادف وجوده زحام شاحنات ومركبات عديدة بالموقع ولم يكن يعلم بقدوم السيل إلى التحويلة، وعندما شعر باليأس نظرًا لوجود مركبته في موقع خانق بادر بتركها والخروج هربًا من السيل وتحذير المارة الذين لا يعلمون بقدوم السيل مع عددٍ من الأشخاص الآخرين بالموقع .
وقال "حمود" إن سيارته التي فقدها بمجرى السيل كانت من نوع أڤالون تويوتا 2008 وهي مركبته الوحيدة، حيث إنه عاطل عن العمل، وفقدها عندما كان في طريقه للنزهة خارجًا من جازان باتجاه منطقة عسير .
وقدم "حروب" شكره للدفاع المدني لتعاونهم معه في الواقعة واستكمال إجراءاتها.