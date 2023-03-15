ساعد المارة لتجنب السيول ففقد سيارته.. الناجي من "سيول عتود" يروي لـ"سبق" القصة

وبيّن "حمود حروب" أنه خلال توجهه بطريق الفطيحة الدرب صادف وجوده زحام شاحنات ومركبات عديدة بالموقع ولم يكن يعلم بقدوم السيل إلى التحويلة، وعندما شعر باليأس نظرًا لوجود مركبته في موقع خانق بادر بتركها والخروج هربًا من السيل وتحذير المارة الذين لا يعلمون بقدوم السيل مع عددٍ من الأشخاص الآخرين بالموقع .