"الأوقاف" تُلقي الضوء على تاريخ وقف "بازان الهجلة" في مكة المكرّمة

استعرضت الهيئة العامة للأوقاف، عبر حسابها في منصة إكس، اليوم الجمعة، وقفاً من الأوقاف التاريخية في مكة المكرّمة، وهو وقف "بازان الهجلة"؛ الذي أوقفه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لعموم المسلمين.
وبيّنت "الهيئة"، أن وقف بازان الهجلة الواقع في مكة المكرّمة أُسّس سنة 1348هـ؛ وكان بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة قبل عهد الملك عبدالعزيز ما يقارب 30 بازاناً؛ لكنها لم تكن كافية لسد حاجة الحجاج والمعتمرين، حيث رأت هيئة "عين زبيدة" ضرورة زيادة عددها.
واقترحت هيئة "عين زبيدة" بناء بازانات جديدة في أكثر من 6 مناطق لسقاية عموم المسلمين، كما عمّرت بازانات وموارد عديدة ورمّمتها في عام 1932م.
وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أن "البازان" عبارة عن خزان أو صهريج يُبنى تحت الأرض ويُغطّى بأقبية، وتعلوه فتحات للسُقيا.