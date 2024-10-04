"الأوقاف" تُلقي الضوء على تاريخ وقف "بازان الهجلة" في مكة المكرّمة

استعرضت الهيئة العامة للأوقاف، عبر حسابها في منصة إكس، اليوم الجمعة، وقفاً من الأوقاف التاريخية في مكة المكرّمة، وهو وقف "بازان الهجلة"؛ الذي أوقفه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لعموم المسلمين.