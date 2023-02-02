18 منظمة وشخصية عربية وعالمية تحصد قلادة "محمد بن فهد" لأفضل عمل تطوعي

من جانبه، تقدم حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع بالشكر الجزيل لجامعة الدول العربية على رعايتها الدائمة للقلادة واحتضانها منذ انطلاقتها الأولى في العام 2018م، وكذلك مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية على دعمها المستمر للقلادة، مثمنًا في الوقت ذاته الشراكة الفعالة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، والاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، على تعاونهم وجهودهم الكبيرة في تعزيز العمل المشترك لخدمة قضايا التنمية المستدامة في العالم، كما هنأ الفائزين بالقلادة متمنيًا لهم كل التوفيق لتطوير مشاريعهم التنموية.