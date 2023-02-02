18 منظمة وشخصية عربية وعالمية تحصد قلادة "محمد بن فهد" لأفضل عمل تطوعي

شهدت جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة الحفل الختامي للنسخة الرابعة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في العالم، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع بمملكة البحرين بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في المملكة العربية السعودية، برعاية الجامعة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، بحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة، والمهتمين في مجال العمل التطوعي والتنموي، بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الدكتورة نيفين رياض القباج، وسط اهتمام إعلامي كبير.
وشهد الحفل تكريم 18 مشروعًا تطوعيًا من 11 دولة على مستوى العالم، تميزت هذه المشاريع في خدمة المجتمع، وقد توزعت جوائز المسابقة على ستة مجالات، حيث فاز في مجال الصحة والرفاه والنظافة الصحية والمياه النظيفة، مبادرة وريد للتبرع بالدم من المغرب، ومشروع خطوة من بدري لمنظمة كاشف لسرطان الثدي من السودان، وحاضنة الأعمال التطوعية بمدينة ينبع الصناعية (مركز التطوع) المقدم من الهيئة الملكية بينبع -إدارة الخدمات الاجتماعية في المملكة.
وفي مجال التمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر والعمل اللائق، فازت مبادرة إعادة الأمل في الموصل القديمة التي قدمها فريق مثابرون للخير التطوعي من العراق، ومشروع تمكين الذي قدمته جمعية نماء للتنمية المجتمعية من الأردن، ومشروع بيت التكنولوجيا الذي قدمته جمعية التنمية والتكنولوجيا بنجع خميس من مصر.
أما في مجال التعليم والقضاء على الجهل ومحو الأمية، فقد فازت مبادرة مسارات لنشر المعرفة عن بعد من سوريا، ومشروع المنظمة السودانية لدعم التعليم (سيدسو)، ومشروع كندة للأطفال من الأردن.
وفاز في مجال التراث والثقافة والفنون، مشروع الخطّ العربي قلادةُ فخرٍ تتوارثها الأجيال وقدمته المؤسّسة الأنطونيّة الفنّيّة من لبنان، ومبادرة رمضان بنكهة بلدي العربي التي قدمتها الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة من تونس، ومشروع وقفية الخط العربي المقدم من مؤسسة القلم للفنون والثقافة من مصر.
وفي مجال البيئة والمناخ والطاقة النظيفة والحياة في الماء والبر، فقد فازت مبادرة الموصل الخضراء التي قدمها فريق عين الموصل من العراق، وبرنامج العاملين الخضر المقدم من جمعية الجيل الأخضر من الأردن، ومشروع solaire Irrigation par énergieالمقدم من MOUES Imed من الجزائر.
وأخيرًا مجال الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، فقد فازت فيه مبادرة الزراعة المستدامة لدعم المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة من مصر، ومشروع إغاثة مخيمات الروهينجا بشمال تايلاند والذي قدمته جمعية الرحمة الخيرية آسيا بتايلاند، ومشروع زراعة حيوية المقدم من Royal Green Technologies من مصر.
وشهد الحفل تكريم عدد من رواد العمل التنموي العربي من الداعمين لمسيرة العمل الأهلي والمجتمعي، وهم الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، وإسحاق إبراهيم إسحاق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال من مملكة البحرين، تقديرًا لدورهم البارز في خدمة العمل التطوعي والتنموي.
وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن رعاية الجامعة لحفل قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية لعامها الرابع على التوالي يوضح مدى اهتمام الجامعة العربية بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل التطوعي والعاملة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، مؤكدة أن جامعة الدول العربية تحرص على توحيد الجهود والتنسيق بين الحكومات العربية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لإشراكهم بفاعلية في منظومة العمل المشترك الذي يخدم قضايا التنمية على المستوى العربي.
من جانبه، تقدم حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع بالشكر الجزيل لجامعة الدول العربية على رعايتها الدائمة للقلادة واحتضانها منذ انطلاقتها الأولى في العام 2018م، وكذلك مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية على دعمها المستمر للقلادة، مثمنًا في الوقت ذاته الشراكة الفعالة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، والاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، على تعاونهم وجهودهم الكبيرة في تعزيز العمل المشترك لخدمة قضايا التنمية المستدامة في العالم، كما هنأ الفائزين بالقلادة متمنيًا لهم كل التوفيق لتطوير مشاريعهم التنموية.
وهنأ الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية الفائزين بالجوائز على ما قدموه من مشاريع نوعية مبتكرة، مؤكداُ أن المؤسسة إذ تطرح هذه القلادة أو غيرها من البرامج التنموية الإنسانية فهي تسير على النهج الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية تجاه النهوض بالعمل الإنساني والخيري على مستوى العالم.
وشكر "الأنصاري" جامعة الدول العربية على رعايتها واستضافتها لهذا التكريم الذي يدل على اهتمام الجامعة بكل فعالية من شأنها أن تدفع بالعمل الإنساني الخيري بالوطن العربي.
وأضاف الدكتور "الأنصاري": إن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بأداء الأعمال التطوعية على المستوى العالمي ودفع هذا الأداء من أجل إحداث آثارًا إيجابية على المجتمعات المستهدفة، ولعل أبرز المتغيرات على فعاليات القلادة لهذه الدورة هي استهداف المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في عدة مجالات منها: التعليم والقضاء على الجهل ومحو الأمية ومجال الأمن الغذائي والقضاء على الجوع ومجال الصحة والمياه النظيفة ومجال التمكين الاقتصادي والقضاء على الفقر ومجال البيئة والمناخ والطاقة النظيفة ومجال التراث والثقافة والفنون.
واختتم بتقديم الشكر والتقدير للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على الدعم الذي تلقاه المؤسسة للنهوض بالعمل الإنساني وتحقيق أهدافها.
من جهة أخرى، أعرب الفائزين بالنسخة الرابعة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في العالم عن بالغ فخرهم واعتزازهم بالفوز، وتوجهوا بخالص الشكر والتقدير للاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية والقائمين على القلادة على مساهمتهم في دعم الأعمال التطوعية وإبرازها، مؤكدين أن هذا الفوز يمثل علامة فارقة لمرحلة جديدة من التطوير لمشاريعهم وتوسيع نطاق خدماتها.