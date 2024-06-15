"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك ويشيد بجهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله، وإلى الشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيده على الجميع باليمن والسعادة، وأن يُديم على مملكتنا الغالية أمنها وعزها وسلامها واستقرارها.
وعبّر "العثيم" عن إشادته بالجهود التي تبذلها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين حتى تقام شعيرة الحج في بيئة منظمة وأجواء تعبدية آمنة تراعي جودة الخدمات ومتطلباتها، وتحقق سلامة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.
وتَحدث العثيم عن الرعاية المستمرة من قِبَل ولاة الأمر -وفقهم الله- للحرمين الشريفين، والسعي لتطويرهما وعمارتهما بالمشروعات العملاقة، والاهتمام بتوفير جميع الإمكانات اللازمة وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية؛ فضلًا عن استخدام التقنيات الحديثة انطلاقًا من المسؤوليات العظيمة التي يتشرف بحملها أهل هذه البلاد الطاهرة لخدمة ضيوف الرحمن وتذليل كل الصعاب، لينعموا بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله لبلادنا الغالية مليكها مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.