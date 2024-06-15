"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك ويشيد بجهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله، وإلى الشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيده على الجميع باليمن والسعادة، وأن يُديم على مملكتنا الغالية أمنها وعزها وسلامها واستقرارها.