الشؤون الإسلامية تكمل تجهيزاتها للمصلى النسائي في مسجد الخندق بالمدينة المنورة

أتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المدينة المنورة، تجهيز المصلى النسائي في مسجد الخندق، الذي يعد من المعالم التاريخية البارزة، وذلك بهدف توفير أعلى مستويات الخدمة للمصليات.. حيث يتميز المسجد، المؤلف من طابقين، بتنظيم ممتاز للمداخل والمخارج وتوزيع الممرات بطريقة تُسهل حركة المصليات، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير كراسي متحركة موزعة بعناية لضمان الراحة وسهولة الاستخدام.
وتشمل التجهيزات الأخرى كبائن التوعية الإسلامية التي تشارك فيها الداعيات الرسميات بالوزارة للرد على أسئلة واستفسارات الزائرات، إلى جانب توزيع المطبوعات الإرشادية وترتيب المصاحف وتنظيفها بشكل منتظم في أماكن مخصصة لتسهيل الوصول إليها. كما تم تركيب لافتات توضح اتجاه القبلة بشكل واضح، لتعزيز البيئة الروحية داخل المصلى.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة في المساجد، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات.