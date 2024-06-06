الشؤون الإسلامية تكمل تجهيزاتها للمصلى النسائي في مسجد الخندق بالمدينة المنورة

أتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المدينة المنورة، تجهيز المصلى النسائي في مسجد الخندق، الذي يعد من المعالم التاريخية البارزة، وذلك بهدف توفير أعلى مستويات الخدمة للمصليات.. حيث يتميز المسجد، المؤلف من طابقين، بتنظيم ممتاز للمداخل والمخارج وتوزيع الممرات بطريقة تُسهل حركة المصليات، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير كراسي متحركة موزعة بعناية لضمان الراحة وسهولة الاستخدام.