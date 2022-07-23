غداً.. بدء القبول في المنح الداخلية لغير السعوديين بجامعة الأمير سطام

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني للمنح الدراسية ‏؛ حيث يستمر القبول حتى يوم الأحد 19-1-1444هـ.