"شموخ وطن".. فلم يروي حكاية جيل إلى جيل عنصره "العلم السعودي"

وأضاف: تم تصوير الفيلم على عدة أيام، وخصوصاً ان بعض الأيام كانت الأمطار تهطل، فيما تم اختيار موقع التصوير بعناية، خاصة أنه لم يسبق أن ظهر هذا المكان في أي وسيلة إعلامية، ولم يصوَّر من قبل، ولم يصل إليه أي أحد من المشاهير، أما الأبناء في الفيلم فهم أبنائي، فقد كان التصوير يحتاج إلى بقاء فترات طويلة خارج المنزل وإلى تدريب، وقد كانت لنا عدة اجتماعات في منزلي، مع جميع شخصيات الفلم، ومع الأبناء، ليعرف كل واحدٍ دوره في الفيلم، وكيف يؤديه قبل التصوير".