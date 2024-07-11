بمشاركة وزير الخارجية.. اختتام فعاليات ملتقى الخليج للأبحاث السنوي في بريطانيا

وأكّد الحاجة الملحّة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة معترف بها، مشيرًا إلى أن أعمال العنف وإراقة الدماء المستمرّة في غزة هي بمثابة تذكير بالتكلفة الإنسانية الباهظة للصراع، والحاجة الملحّة إلى حلّ دائم له، ومجددًا مطالبة المملكة ودعوتها المستمرة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بالحوار والمفاوضات وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.